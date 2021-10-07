Doğal ağrı kesiciler

Ağrı kesiciler hayatımızın bir kesiminde başvurduğumuz bir yöntem ama bu konu hakkında uzmanlar kesici ilaçlar vücutta çeşitli komplikasyonlara sebebiyet verdiği için doğal besinlerden faydalanabileceğimizi ve doğal ürünlerle vücuda zarar vermeden ağırı kesilebileceğini belirtiyorlar. Bilim insanları yapmış oldukları araştırmalar ve deneyler doğrultusunda doğal kullanabileceğiniz ağrı kesiciler…

Çörekotu

Çörekotu içindeki maddelerden aspirin ilacı üretilir. Baş ağrısı kesmede birebirdir.

D vitamini

Faydasını güneşten alan en doğal takviyedir. Vücut ağrılarına fayda sağlar.

Şeytanın Pençe Kökü

En güçlü doğal ağrı kesicilerdendir diyebiliriz.

Kapsaisin

Biberin hammaddesi olan kapsaisin, depresyon, stresten kaynaklı ağrılarda sinir sistemini güçlendirir.

Zerdeçal

Vücuttaki kireçlenmeye bağlı ağrılarda etkilidir.

Magnezyum

Kemik ve kas sistemi için vazgeçilmez bir kaynak olan magnezyum doğal bir ağırı kesicidir.

Zencefil

Yüzyıllardır yemeklere katılarak vücut içinde deformasyonları azaltmak için kullanılır. Migren, kronik bel ağrııs ve kas ağrıları için en doğal ilaçtır. Üzerinde sürekli çalışma yapılan bir besindir.

Karanfil

İltihaplanma ve ağız içi yaralarda en etkili doğal bir besindir. Diş ve diş eri ağrıları için birebirdir.

Söğüt Kabuğu

Salisilik aside maddesini içeren söğüt kabuğu Çay olarak yapıldığında mide ve bağırsak ağrıları için fayda sağlar.