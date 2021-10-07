Doğal ağrı kesiciler
Ağrı kesiciler hayatımızın bir kesiminde başvurduğumuz bir yöntem ama bu konu hakkında uzmanlar kesici ilaçlar vücutta çeşitli komplikasyonlara sebebiyet verdiği için doğal besinlerden faydalanabileceğimizi ve doğal ürünlerle vücuda zarar vermeden ağırı kesilebileceğini belirtiyorlar.
Ağrı kesiciler hayatımızın bir kesiminde başvurduğumuz bir yöntem ama bu konu hakkında uzmanlar kesici ilaçlar vücutta çeşitli komplikasyonlara sebebiyet verdiği için doğal besinlerden faydalanabileceğimizi ve doğal ürünlerle vücuda zarar vermeden ağırı kesilebileceğini belirtiyorlar. Bilim insanları yapmış oldukları araştırmalar ve deneyler doğrultusunda doğal kullanabileceğiniz ağrı kesiciler…
Çörekotu
Çörekotu içindeki maddelerden aspirin ilacı üretilir. Baş ağrısı kesmede birebirdir.
D vitamini
Faydasını güneşten alan en doğal takviyedir. Vücut ağrılarına fayda sağlar.
Şeytanın Pençe Kökü
En güçlü doğal ağrı kesicilerdendir diyebiliriz.
Kapsaisin
Biberin hammaddesi olan kapsaisin, depresyon, stresten kaynaklı ağrılarda sinir sistemini güçlendirir.
Zerdeçal
Vücuttaki kireçlenmeye bağlı ağrılarda etkilidir.
Magnezyum
Kemik ve kas sistemi için vazgeçilmez bir kaynak olan magnezyum doğal bir ağırı kesicidir.
Zencefil
Yüzyıllardır yemeklere katılarak vücut içinde deformasyonları azaltmak için kullanılır. Migren, kronik bel ağrııs ve kas ağrıları için en doğal ilaçtır. Üzerinde sürekli çalışma yapılan bir besindir.
Karanfil
İltihaplanma ve ağız içi yaralarda en etkili doğal bir besindir. Diş ve diş eri ağrıları için birebirdir.
Söğüt Kabuğu
Salisilik aside maddesini içeren söğüt kabuğu Çay olarak yapıldığında mide ve bağırsak ağrıları için fayda sağlar.