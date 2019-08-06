Doğal afetlerin yarıyıl bilançosu 73 milyar dolar

Tüm dünyada insan hayatını tehdit eden, çok sayıda can kaybına neden olan doğal afetler, dünya ekonomisine de büyük maliyetler getiriyor. 2019’un ilk yarısında gerçekleşen toplam 163 doğal afetin dünya çapında 73 milyar dolarlık ekonomik kayıp oluşturduğu ortaya çıktı. 73 milyar dolarlık ekonomik kaybın 20 milyar dolarlık kısmını ise sigortalanmış kayıplar oluşturuyor.

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analitiğinden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon’un 2019’un ilk 6 ayını kapsayan küresel doğal afetler raporu yayımlandı. Raporda, 2019’un ilk yarısında gerçekleşen doğal afet kaynaklı kayıpların, 2000-2018 yılları arasındaki ortalama 94 milyar dolarlık kayba göre yüzde 22 düşüşle 73 milyar dolar olacağı öngörüldü. Ayrıca, sigortalanmış kayıpların geçen 18 yılın ortalaması olan 27 milyar dolarlık kayba göre yüzde 26 düşüşle 20 milyar dolar olması bekleniyor. 2019’un ilk altı ayında kaydedilen 163 doğal afetin kayıpların artmasıyla bu rakamların da değişebileceği belirtiliyor.

Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO’su Ferhan Özay, şunları söyledi: "Doğal afet kaynaklı ekonomik kayıpların 73 milyar dolar olacağını öngörüyor. Bu kayıpların 20 milyar dolarlık kısmını ise sigortalanmış kayıpların oluşturduğunu, sigortalanmış kayıpların da yüzde 78’lik bölümünün şiddetli hava olayları ve sellerden kaynaklandığını görüyoruz. Doğal afetlerin yol açtığı kayıplar, şirketleri afetlerin etkilerini azaltma ve dirençliliği arttırma konusunda yeni adımlar atmaya zorluyor. Veriler ve analizler ışığında, şirketin gelirlerini ve karlılığını tehdit etmesi muhtemel iklim değişikliği, şiddetli hava olayları ve bunların oluşturacağı muhtemel kayıplar hesaplanmalı. Böylece, şirketin finansal yapısına göre özelleştirilmiş parametrik çözümlerle etkin bir koruma sağlanabilir".

Öte yandan, 2019’un ilk yarısındaki kayıpların son 10 yıllık ortalamanın ve 21’inci yüzyıl ortalamasının (2000-2018) altında olmasına rağmen, 1980-2018 ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor. Rapor, 2019’un ilk 6 ayı için öngörülen 73 milyar dolarlık kaybın, bir önceki 10 yılda gerçekleşen 121 milyar dolarlık kayıptan yüzde 40, 2000-2018 arasında gerçekleşen 94 milyar dolarlık kayıptan yüzde 22 daha düşük olduğunu gösterdi. Benzer şekilde, 2019’un ilk 6 ayı için 20 milyar dolar olarak öngörülen sigortalanmış kayıp tutarı, son 10 yıldaki ortalama kaybın (36 milyar dolar) yüzde 45 ve 2000-2018 ortalamasının (27 milyar dolar) yüzde 26 gerisindeyken, 1980’den bu yana hesaplanan toplam kayıp tutarının (19 milyar dolar) yüzde 6 üzerinde kaldı.

Yalnızca şiddetli hava olayları 72 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu

Yılın ilk 6 ayında küçük ve orta ölçekli doğal afetler tüm dünyadaki toplulukları etkiledi. 2019’un ilk 6 ayında toplamda 163 doğal afet meydana gelirken, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ülkelerinde 50 adet önemli kayba yol açan doğal afet yaşandı. Rapora göre; 73 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olan doğal afetlerden tek başına şiddetli hava olaylarının 72 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu. Büyük ekonomik kayıplara neden olan başlıca doğal afetlerin sel ve şiddetli hava olayları olduğu belirtilirken, 2019 Haziran ayının tüm dünyada kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayı olduğu görüldü.

2019’un ilk yarısında önemli ekonomik kayıplara yol açan doğal afetlerde toplamda 3 bin 800 kişi hayatını kaybetti. 2019’un yarısında en çok ölüme yol açan doğal afetler olan tropik siklonlar ve sel baskınları, sırasıyla bin 500 ve bin 425 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tropik siklonlar nedeniyle yaşanan can kayıplarının büyük bir bölümü ise Afrika’da yaşandı.