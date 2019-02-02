Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi bulundu
Elazığ'da doğa yürüyüşüne çıkan ancak yollarını kaybeden 4 genç, Ağın'a bağlı Denizli köyü yakınlarında bulundu.02 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
Elazığ'ın Ağın ilçesindeki Keban Baraj Gölü kenarında doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi, jandarma ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla bulundu.
Ağın'a bağlı Saraycık köyünde, Keban Baraj Gölü kenarında dün akşam saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan 4 gençten haber alınamayınca yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Keban ve Ağın İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, gençleri bulmak arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonucunda gençler, Ağın'a bağlı Denizli köyü yakınlarında bulundu. Soğuk hava nedeniyle üşüyen gençlere, jandarma ekipleri yelek giydirerek ısınmalarını sağladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, evlerine götürüldü.
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