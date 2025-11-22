  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Mahsur kaldılar
Yaşam

Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Mahsur kaldılar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Mahsur kaldılar

Bursa'da Saitabat Şelalesi çevresinde yürüyüş yapan iki genç, dönüş yolunu kaybedince ormanlık alanda mahsur kaldı. AFAD ekipleri dakikalar süren çalışmayla ulaştı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde Saitabat Şelalesi’nin üst kesimlerinde yürüyüşe çıkan G.Ö. (29) ve D.Y. (24), akşam saatlerine doğru dönüş yolunu bulamayınca dik bölgede mahsur kaldı.

 

Olay, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesi Saitabat Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan G.Ö. (29) ve D.Y. (24), dönüş yolunu bulamayınca dik bir bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kaybolan kişilerle yapılan görüşmede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, iki kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli alana ulaştırdı.

 

Kurtarma çalışmasının ardından, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Bursa’da çevre ve farkındalık el ele! Atık piller ses oluyor
Bursa’da çevre ve farkındalık el ele! Atık piller ses oluyor

Yerel

Bursa’da çevre ve farkındalık el ele! Atık piller ses oluyor

Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu:10 Zanlıdan 7'si Tutuklandı
Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu:10 Zanlıdan 7'si Tutuklandı

Yerel

Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu:10 Zanlıdan 7'si Tutuklandı

Bursa’da cinsel gücü artırıcı kaçak macun operasyonu
Bursa’da cinsel gücü artırıcı kaçak macun operasyonu

Gündem

Bursa’da cinsel gücü artırıcı kaçak macun operasyonu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23