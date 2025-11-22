Doğa yürüyüşü kabusa döndü! Mahsur kaldılar
Bursa'da Saitabat Şelalesi çevresinde yürüyüş yapan iki genç, dönüş yolunu kaybedince ormanlık alanda mahsur kaldı. AFAD ekipleri dakikalar süren çalışmayla ulaştı.
Bursa’nın Kestel ilçesinde Saitabat Şelalesi’nin üst kesimlerinde yürüyüşe çıkan G.Ö. (29) ve D.Y. (24), akşam saatlerine doğru dönüş yolunu bulamayınca dik bölgede mahsur kaldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesi Saitabat Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan G.Ö. (29) ve D.Y. (24), dönüş yolunu bulamayınca dik bir bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kaybolan kişilerle yapılan görüşmede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, iki kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli alana ulaştırdı.
Kurtarma çalışmasının ardından, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.