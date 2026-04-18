Doğa mirasına Diyarbakır'da görsel şölen!

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, baharın müjdecisi ve doğanın nadide mücevherleri olarak kabul edilen "ters laleler" çiçek açtı. Görünümleriyle büyüleyen, renkleriyle dağları süsleyen bu eşsiz çiçekler, yüksek rakımlı bölgeleri adeta bir tabloya dönüştürürken, doğaseverlerin de yeni rotası haline geldi.

Halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ve Türkiye'de koruma altındaki ters laleler, baharın gelişiyle ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde açtı. Doğa güzelliği arasında yer alan ters laleleri yerinde görmek isteyen doğaseverler, ilçeyi ziyaret ederek bu bitkiyi yerinde görebilme fırsatı yakalayabiliyor. Ters lalelerin en sık görüldüğü Kuyu Mahallesi sakinlerinden Sercan Polat, ilçenin son yıllarda ters lalelerle ön plana çıkmaya başladığını, her yıl sayılarının bir önceki yıla göre arttığını söyledi.

 

