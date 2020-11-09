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Aktüel Doğa koruma ekipleri, 13'ü çöl varanı 21 canlıya el koydu
Aktüel

Doğa koruma ekipleri, 13'ü çöl varanı 21 canlıya el koydu

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:29:18 -
Doğa koruma ekipleri, 13'ü çöl varanı 21 canlıya el koydu

İSTANBUL (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında 21 hayvana el koyarak, 21 bin lira idari para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge müdürlüğüne CITES kapsamındaki hayvanlara ilgili ihbar geldiğini belirtti.

Bakırköy cumhuriyet Başsavcılığından alınan hakim kararına istinaden kaçakçılık şube müdürlüğü görevlileriyle denetim yapıldığı bilgisini veren Ulu, denetimde nesli tükenmekte olan canlılardan 13 Nil varanı, savan monitörü, sakallı ejder, 2.5 metre uzunluğunda beyaz albino boa yılanı, 50 santimetre uzunluğunda piton yılanı, mavi dilli kertenkele, bullfrog kurbağa ve tarantulaya el konulduğunu aktardı.

Denetimde söz konusu hayvanları bulunduranlarla alakalı adli ve idari işlemlere başlandığını ifade eden Ulu, 21 bin lira para cezası uygulandığını belirtti.

Ulu ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde gerek Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaban hayvanı bulundurma, gerekse CİTES kapsamında yasa dışı üretim, bulundurma ve ticareti yapılan bu hayvanların korunması ve yaşaması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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