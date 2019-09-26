Doç. Dr. Toker'den İstanbullulara itidal çağrısı: Günümüz teknolojisi ile bu depremin öncü olup olmadığını bilemeyiz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, İstanbul'un bütün ilçelerinde hissedilen 5,8 şiddetindeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toker, şunları söyledi:

'Öncü mü değil mi bilemeyiz'

"Kocaeli Üniversitesi ile belediyenin düzenlediği bir deprem konferansındayken depreme yakalandık. 5,8'lik depremin arkasından artçı şokların oluşması muhtemel. Yaşanacak depremlerde vatandaşlarımız sakinliğini korumalı. Bu depremin bir öncü olup olmadığını yaşamadan bilemeyiz. Kimse bu konuda insanları korkutacak açıklamalar yapmamalı."

'İstanbullular itidalli olmalı'

"5,8'lik bir depremin artçı şokları 4 civarında olacaktır." diyen Doç. Dr. Toker, "AFAD'da bu yönde bir açıklama yaptı. AFAD saha araştırmaları neticesinde Kızılay'a gerekli talimatları verecek. Vatandaşlarımıza düşen de deprem anında panik yapmadan bilinçli davranabilmek." ifadelerini kullandı.