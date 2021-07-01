Doç. Dr. Keskin'den ezber bozan uyarı! 'Pişmemiş tavuk yıkanmaz'
Klinik Araştırmacı Doç. Dr. Muhammed Keskin, çiğ tavuğun yıkanmasının gıda zehirlenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Yeniakit.com.tr
Doç. Dr. Muhammed Keskin twitter hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
'Pişmemiş tavuk yıkanmaz'
Çiğ tavuğun yıkanmasının gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirten Keskin, "Tavukta besin zehirlenmesi yapabilen 3 bakteri Salmonella, Campylobacter ve Cperifiringens'tir. Yıkamakla sıçrayan damlacıklar, diğer besinler, yüzeyler ve araçlara yayılır. Tavuktan olmasa bile diğerlerinden zehirlenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.