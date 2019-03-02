0553 313 94 23

Doç. Dr. Aksoy: "Türklerin uyduruk bir tarihe ihtiyacı yok"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:41
Doç. Dr. Aksoy: "Türklerin uyduruk bir tarihe ihtiyacı yok"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aksoy, "Türkler tarih sahnesinde her zaman var. Tarih sahnesinde varken de ya birinci ya da ikinci olarak var. Türklerin uyduruk bir tarihe ihtiyacı yok" dedi.


Samsun Türk Ocağı tarafından “Tarihi Hafıza Olarak Türk Mezar Taşları ve Damgalar” konulu konferans düzenlendi. Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aksoy, motif ve sembol gibi cümlelerin damga ile aynı olmadığını söyledi. Halı, kilimlerdeki damgalar ile koç, koyun ve at başı mezar taşlarının kendilerinin DNA’sı olduğunu ifade eden Aksoy, "Ben buradan hareketle Kültürel DNA kavramını kullanıyorum. Kavramlarınız ve teorileriniz yoksa başkalarından ithal edersiniz. İthal kavramlarla da kültürünüzü anlamak zordur. Bilinen kültür teorilerine göre halı ve kilimlerdeki damgalar ile koç, koyun, at ve insan üsluplu mezar taşlarını izah edemiyoruz. Çünkü bunlar başka halklarda yok. Türkler tarih sahnesine çıktıktan itibaren Çinlilerle yan yana yaşamışlar. Ancak Çinlilerde damgalar yok. Koç, koyun, başı mezar taşları yok. Sonra bin 500’lerde Ruslarla çok sıkı fıkı oluyor Türkler. Ruslar’da da yok. Kültür de bazı keskin ve muhafazakar alanlar vardır. Benim yaptığım araştırmalar da bu şekilde. Nasıl insanlarda biyolojik değerler varsa kültürün de DNA’ları olduğuna inanıyorum. Bunu saha çalışmalarında gördüm. Bunlar başka halklarda yok" diye konuştu.



"Ermeni ustaya mezar taşı yaptırmakla bu mezarın Ermeni geleneğine ait olduğunu söylemek doğru değil"


Sosyal bilimlerde kesin kavramları kullanmaktan kaçınmak gerektiğine dikkat çeken Aksoy, "Koç, koyun başı mezar taşlarının 3 bin yıllık olduğunu yazıyorum. Türkiye’de ki en son koç başı mezar taşının birisi Elazığ’da 1913 tarihli. Tunceli’de de 2014 tarihli koç başı mezar taşı var. Fakat o mezar taşının olduğu köyün Ermeni köyü olduğu söyleniyor. Köye gittim birisini buldum ve ’bu mezar taşlarının Ermenilerden kaldığı söyleniyor. Sizin köyün de Ermeni köyü olduğu söyleniyor’ dedim. ’Biz Ermeni değiliz. Ermenilerde böyle bir mezar taşı geleneği yok. Fakat Ermeni ustalara yaptırdığımız mezar taşları var’ dedi. Ermeni ustaya mezar taşı yaptırmakla bu mezarın Ermeni geleneğine ait olduğunu söylemek doğru değil" şeklinde konuştu.



"Türkler tarih sahnesinde her zaman var"


Ermeni bir araştırmacının, at başı mezar taşlarının 13. yüzyıla ait ve Moğollardan kalma dediğini aktaran Aksoy, "Ermeniler bu mezar taşlarının kendilerine ait olmadığını söylüyor. Ermenistan’da da bu mezar taşlarını bende gördüm. Oradaki Ermeniler de koç, koyun, at başı mezar taşlarının Ermenilere ait olmadığını söylüyor. Ama kendi coğrafyalarında var. Siyaseten bazıları onlara sahipleniyor. Türkiye’de bir partinin başkanı at başı mezar taşı fotoğrafını almış. Aynı metni almış. Fotoğraftaki 13. yüzyılı 10 yapmış. Moğol ismini Kürt yapmış. Köyün ismini de değiştirmiş. Ben de bu yazılan köye geldim. İnsanlara sordum ’böyle bir mezarlık burada yok. Burada Kürtler de yok’ dediler. ’Bunlar nerede o zaman’ dedim. Fotoğrafı gösterdim. ’Burası 20 kilometre uzakta başka bir köy’ dediler. Köyün ismini değiştiriyor. Tarihi değiştiriyor. Sonra yazıyor. Bunu okuyanlar da buna inanıyor. Türkler tarih sahnesinde her zaman var. Tarih sahnesinde varken de ya birinci ya da ikinci olarak var. Türklerin uyduruk bir tarihe ihtiyacı yok. İngilizler Afrika’ya kadar sömürgecilik yapmış, oradaki insanları kültürel olarak İngilizleştirmişler. Ama İngilizler orada devlet kurmamış. Türkler ise Çin’den Avrupa’ya olan yerde devlet kurmuş. Dünyada bunun ikinci bir örneği yok" ifadelerini kullandı.


Konferansta Türk Ocağı Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Serkan Şen de bir konuşma yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:41
  1. kültür
  2. fotoğraf
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto 1. Lig
    1. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    2. AK Parti'nin Trabzon mitingi
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. "Türkiye, teröristleri kaynağında..
    6. Öğrencilerden Mehmetçik'e mendilli..
    7. Midyat’ta 200 öğrencinin katılımı ile..
    8. Şampiyon Fenerbahçe kupasını aldı
    9. Yeşilay’dan "Sağlıklı hayat" yürüyüşü
    10. Ali Ekinci’den gövde gösterisi
    11. Muhterem Kılıç: Her seçim birbirinden..
    12. "Projeleri hizmet anlayışını yarıştırın"
    13. AK Parti'nin Trabzon mitingi
    14. TY Elazığspor - Denizlispor maçının..
    15. Pakistan-Hindistan gerilimi için..
    16. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    17. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 -..
    18. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    19. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 3 - DG..
    20. Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1-..
    21. Böcek Kumluca’da SKM açılışına katıldı
    22. Abalı Denizlisporlu Kehinde, babasını..
    23. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:..
    24. "Onların oluşturduğu ittifak, millet..
    25. Nebi Koca güven tazeledi
    26. Nasıranlı Huzurevlerinde seçim bürosu..
    27. Forbes Zenginler Listesine..
    28. Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi tebrik..
    29. "Kapıkule'yi genişletiyoruz, peron..
    30. TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 3 -..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...