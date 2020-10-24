Domain Name Server teriminin kısaltılmış adı olan DNSi bilgisayar adlarının IP adreslerini çözen ve bilgisayarların internet üzerinde host isimleriyle haberleşmelerini sağlayan bir sistemdir.

Bu şekilde alan isimleri ve makine adları daha kolay anlaşılır bir hale gelir. Hangi sitenin nerede olduğunun, hangi IP adresinin hangi bilgisayara ait olduğunu belirleyen sistem DNS’tir.

DNS ayarlarını değiştirmek için birden fazla sebebiniz olabilir. Elbette DNS ayarları değişikliği, kimse için olmazsa olmaz bir işlem değildir. Ancak buna ihtiyaç duymanız da son derece olası. En yaygın DNS ayarları değiştirme nedenleri şu şekildedir:

Şifreli DNS kullanmak

Web gezintinizi günlüğüne kaydetmeyen bir DNS kullanmak

DNS’ten kaynaklanan engelleri aşmak

Daha hızlı bir DNS kullanmak

İnterneti son derece profesyonel kullanan bir kişi olmanıza gerek yok. Sizin de DNS ayarları değiştirmek için geçerli sebepleriniz olabilir. Engellenen sitelere erişim sağlayabilmek, standart internet kullanıcıların DNS ayarlarını değiştirmek istemelerindeki en önemli sebeptir.

DNS değiştirme işlemi Windows, Mac, iOS ve Android‘de kolayca yapılabiliyor. Ancak her işletim sisteminde farklı şekilde yapılıyor olması kafaları karıştırıyor. Bu haberimizde tüm cihazlarda nasıl DNS değiştireceğinizi bulacaksınız. Windows, iOS, Android, MacOS DNS ayarları değiştirmeyi ve 2020 güncel DNS listesi haberimizde...

Windows 10 DNS ayarları nasıl değiştirilir?

Adım #1: Ekranın sağ altına bulunan ağ simgesine sağ tıklayıp “Ağ ve İnternet Ayarları”nı açın.

Adım #2: Çıkan ekranda “Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir” menüsünü açın.

Adım #3: Açılan “Ağ Bağlantıları” sekmesinde kendi ağınızı bulup sağ tıklayın ve özellikleri seçin.

Adım #4: “İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)” üzerine tıklayın ve Özellikler butonuna basın.

Adım #5: “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan”ı işaretleyip kutulara Domain Name Server adreslerini yazın.

Adım #6: Tamam butonuna tıklayıp ayarları kaydedin.

(İsteğe Bağlı) Komut satırını açıp “ipconfig /flushdns” komutunu yazın.

Windows ayarları

Bu işlemi anlatmadan önce hatırlatalım. Bu işlem sadece değişiklik yaptığınız bilgisayar üzerinde etkin olur. Farklı bilgisayarlarda yine aynı işlemi yapmanız gerekecektir.

Windows DNS Ayarları Değiştirme

Denetim masasını açın. Ağ durumunu ve görevleri görüntüle simgesine tıklayın.

Mevcut internet bağlantınızın üzerine tıklayın.

Özellikler butonuna tıklayın.

İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)’ü seçin. Özellikler butonuna tıklayın.

Yeni DNS adresini girin. Tamam’a tıklayın. Karşınıza çıkan alternatif DNS’ler listesinden bir seçim yapın.

iOS DNS Ayarları Değiştirme

iOS’ta bu işlem çok daha kolay:

Ayarlar bölümünden Wi-Fi ayarları menüsüne gelin.

Bağlı olduğunuzun ağın yanındaki ok simgesine tıklayın.

DNS alanına dokunun.

Kullanmak istediğiniz DNS sunucularını girin.

Android DNS Ayarları Değiştirme

Wi-Fi bağlantı listesini açın.

Bağlı olduğunuz internet bağlantısına uzun süre basılı tutun.

Karşınıza çıkan “Gelişmiş ayarları göster” seçeneğine dokunun.

IP ayarları bölümünden kullanmak istediğiniz DNS sunucularından birini girerek değişikliği tamamlayın.