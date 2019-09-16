0553 313 94 23

’DMD’nin Farkında Ol Düşenin Dostu Ol’ satranç turnuvası

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce DMD hastalarına farkındalık oluşturmak için yapılan, DMD’nin Farkında Ol Düşenin Dostu Ol Satranç Turnuvası, Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:39
’DMD’nin Farkında Ol Düşenin Dostu Ol’ satranç turnuvası

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce DMD hastalarına farkındalık oluşturmak için yapılan, DMD’nin Farkında Ol Düşenin Dostu Ol Satranç Turnuvası, Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Ödül törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, sporcular, DMD’ li çocuklarla aileleri katıldılar. Turnuvaya katılan sporcular, böylesine anlamlı bir turnuvada oynamakla kendilerinin de DMD’ nin farkında olduklarını söyleyerek, turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ettiler.


Dereceye giren sporculara madalyaları Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ile DMD’ li çocuklar ile velileri tarafından verildi. Dereceye giren sporcular şöyle: 10 Yaş Altı: 10 Yaş Altı: 1. Mehmet Halim Ceylan 2. Ahmet Utku Tufan 3. Heval Yapıcı Açık Kategori: 1. Ağdar Alak 2. Feyzullah Çitil 3. Arda Çapraz

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cenk İldem’den bronz madalya
    1. Cenk İldem’den bronz madalya
    2. Başkan Adil Gevrek golün heyecanına..
    3. Öğrencilere Hijyene Uyarısı
    4. Akın “Bu belediye tecrübeli bir..
    5. Nazilli Kent Konseyi’nden Başkan..
    6. Etiyopya'dan Türk yatırımcılara çağrı
    7. Milli güreşçi Cenk İldem, Dünya Güreş..
    8. Ülkücü milliyetçi gazeteden PKK..
    9. Okula giriş-çıkışlar güvenli hale..
    10. AB'den Kıbrıs Türklerine mali destek
    11. Diyanet-Sen’den birlik ve beraberlik..
    12. Vali Yerlikaya, Kuvayı Milliye..
    13. Tepebaşı Belediyesi’nden..
    14. Başkan Güder, özel çocuklara aşure..
    15. TİKA'nın gönüllü gençleri Mozambik'te..
    16. Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarının..
    17. Selçuk Üniversitesi kayıt yenelime OBS..
    18. Fethiye’de uyuşturucu operasyonu; 1..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    20. Çin'den ABD'nin rafineri saldırısında..
    21. Galatasaray'da Club Brugge maçı..
    22. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    23. Kolombiya'da yolcu uçağı düştü! Çok..
    24. Club Brugge Galatasaray maçı şifreli..
    25. Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen..
    26. Şehit ailesine Kartal Belediyesinden..
    27. Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
    28. Solomon Adaları Tayvan yerine Çin'i..
    29. Ronaldo babasından bahsederken..
    30. Darbeciler 'Bizi dünyaya rezil..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    'Beyaz sakalından utan be' demişti! Saadet'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap
    'Beyaz sakalından utan be' demişti! Saadet'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap