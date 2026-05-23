DMD hastası Can’ın umut kutusu çalındı!
Kocaeli'de, 4 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Can Özdemir'in tedavisine katkı sağlamak amacıyla toplanan ve içinde yaklaşık 30 bin lira bulunan mühürlü yardım kutusu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Karamürsel ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin 4 yaşındaki çocukları Can'ın tedavisine destek olmak amacıyla Kocaeli Valiliği izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında İzmit'te bir meydana yerleştirilen mühürlü yardım kutusunun gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak boşaltıldığı fark edildi. Kutunun içerisinde toplanan yaklaşık 30 bin liranın çalındığı belirlendi. Durumu öğrenen baba Osman Özdemir, İzmit'teki Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin tespit edilip yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.