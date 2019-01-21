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Djokovic çeyrek finalde

- Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp tenisçi Djokovic, Rus Medvedev'i 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:07
Djokovic çeyrek finalde


İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Rus Daniil Medvedev'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü, dünya 1 numarası Djokovic ile 15 numaralı seribaşı Medvedev arasındaki tek erkekler 4. tur maçıyla tamamlandı.

Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 3 saat 15 dakika süren karşılaşmada Medvedev'i 6-4, 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek erkeklerde günün diğer bir maçında 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, 23 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta karşısında 6-7, 4-6, 7-6, 6-4 ve 7-6 biten setler sonucu 3-2 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

Erkeklerde 28 numaralı seribaşı Fransız Lucas Pouille, 11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric'i 6-7, 6-4, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek son 8 arasına kaldı.

Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, çeyrek finalde 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ile eşleşti. Pouille ise 16 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic'in rakibi oldu.


- Nadal korta çıkacak


Yarınki çeyrek final maçlarında erkeklerin 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, ABD'li Frances Tiafoe ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde ayrıca 14 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile 22 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut mücadele edecek.

Kadınlarda ise 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty ve Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile ABD'li Danielle Collins yarı finale kalabilmek için korta çıkacak.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:07
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