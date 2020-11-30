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Medya Diziye fırtına gibi girmişti! Kuruluş Osman'ın Targun hatunu bombayı patlattı
Medya

Diziye fırtına gibi girmişti! Kuruluş Osman'ın Targun hatunu bombayı patlattı

Kuruluş Osman'a fırtına gibi giriş yapan Targun Hatun, yaptığı bir röportajda bomba açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:40:00 - 2020-11-30 14:43:54
Diziye fırtına gibi girmişti! Kuruluş Osman'ın Targun hatunu bombayı patlattı

Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman'a fırtına gibi giriş yapan Targun hatun rolündeki Zeynep Tuğçe Bayat, diziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

İşte Bayat'ın röportajının ilgili bölümleri;


- Kuruluş Osman'a hızlı bir giriş yaptınız. Bir Türk beyinin kızı Targun Hatun olarak... Asi, güzel ve oldukça etkileyici bir karakter... Teklif geldiğinde karakter hakkında ne düşündünüz, sizi cezbettiği yönleri neler oldu?

- Gerçekten her şey çok hızlı oldu ve hızlı karar vermem gerekti. Targun tam bir savaşçı. Ata biniyor, kılıç ve ok kullanıyor. Diziye girişi de epey zorlu sahnelerle başlıyordu. Ama okuduğumda o kadar heyecanlandım ki hemen kabul ettim. Zorluklardan kaçmayan, yeni şeyler öğrenmeyi çok seven bir yapım var. At binmeyi, kılıç kullanmayı öğrenmek beni cezbetti. Ayrıca daha önce oynadığım karakterlere de benzemiyor Targun. İsmini bile çok seviyorum. Dizinin oyuncu kadrosu ve başarısından söz etmiyorum bile. Bu da oldukça önemli bir etkendi.

- Sanki Zeynep Tuğçe Bayat ile Targun Hatun'un ortak noktaları var gibi... Bu hissiyatımda yanılıyor muyum, ortak noktalarınız olabilir mi?

- Genelde bir karakteri çalışırken benden farklı yönlerine odaklanırım. Bu şekilde çok boyutlu bir karakter yaratabileceğime inanıyorum. Ama itiraf etmeliyim ki Targun'la bazı özelliklerimiz göz ardı edilemeyecek kadar benziyor. Kararlı, zorluklardan yılmayan, başkalarının onun için çizdiği sınırlamalara boyun eğmeyen biri. Ama bir taraftan da şefkatli, ailesine ve sevdiklerine çok derinden bağlı biri. Buralarda birleşiyoruz sanırım.

- Kuruluş Osman'ın özenle hazırlanmış büyük bir platosu var. Burada olmak, kurgu da olsa böyle bir dönem atmosferinde bulunmak size neler hissettirdi ya da düşündürdü?

- Bu ailenin parçası olduğum için mutluyum. Aile diyorum çünkü gelir gelmez kendinizi oraya ait hissetmeniz için her şey düşünülmüş. Kostümleri giyip hazırlığınızı tamamladığınız, oyuncuların, atların obada toplandığı, ateşlerin yakıldığı, dumanların tüttüğü an sanki zamanda yolculuk yapıyorsunuz. Ayrıca platonun bulunduğu alanın el değmemiş doğası, temiz havası en çok sevdiğim şey oldu.

- Obadaki kadınlar arasında da ciddi bir rekabet var. Güç dengeleri oldukça hassas... Targun Hatun'un obadaki kadınlar arasındaki varlığı güç dengesini nasıl etkileyecek?

- Targun sıra dışı bir kadın. Güçlü ama bir o kadar da asi. Gücün kimin elinde olduğu onun için fark etmiyor. Boyun eğmek doğasında yok. Savaşçı bir bey kızı olarak Osman'ın yanında obaya girdiği an herkes bunu fark ediyor. Güce sahip olan her kimse Targun'un hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan gardını alıyor zaten.

- Targun Hatun, Bala Hatun ile Osman Bey için bir rekabete girecek mi? Targun Hatun obada tansiyonu yükseltecek gibi görünüyor.

- Bala Hatun, Osman Bey'i çok seviyor, ona çok değer veriyor. Çocuk sahibi olmak istiyor. Henüz bu gerçekleşmediği için de bir bey kızı olan, obaya yeni gelen gizemli hatuna, Targun'a çevriliyor tüm gözler. Onu müstakbel gelin olarak görmeye başlıyorlar. Gelecek bölümlerle ilgili çok bilgi veremiyorum ama Targun, Osman Bey'i tanımaya başladıkça obada tansiyonun yükseleceğini söyleyebilirim.

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