Kültür - Sanat Dizide kullanılan dekoru 'tarihi eser' sanıp müzeye götürmüşler!
Kültür - Sanat

Dizide kullanılan dekoru 'tarihi eser' sanıp müzeye götürmüşler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dizide kullanılan dekoru 'tarihi eser' sanıp müzeye götürmüşler!

TRT’de yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinde kullanılan bir dekorun “tarihi eser” sanılarak tescillenip müzeye kaldırıldığı ortaya çıktı. Gerçeği, dekoru hazırlayan akademisyen açıkladı.

TRT’in “Tozkoparan İskender” dizisinde kullanılan ‘menzil taşı’ dekorunun, İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 26 Şubat 2025’te tarihi eser olarak tescillendiği ve İstanbul İslam Eserleri Müzesi’ne götürüldüğü ortaya çıktı. Kafkas Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şen ile kurulda görevli sanat tarihçisi Sude Saki’nin Karadeniz Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makalesiyle gündeme geldi.

AHŞABI TAŞ SANMIŞLAR

Söz konusu makalede, İstanbul Tuzla’daki bir mahallede ağaca yaslı halde bulunan ve “Tozkoparan İskender”e ait olduğu öne sürülen menzil taşının ahşaptan yapıldığı, toprağa gömülü olmadan taş ve tuğlalarla desteklenerek dikildiği ifade edildi. Ayrıca bu eserin kurul tarafından tescillendiği ve müzede koruma altına alındığı bilgisi de paylaşıldı. Ancak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Seçkin Anık, aynı dergide yayımladığı yazıyla gerçeği ortaya koydu. Anık, söz konusu “menzil taşı”nın 2019 yılında dizinin sanat ekibi tarafından dekor olarak üretildiğini, üzerindeki Osmanlıca yazıların da kendisine ait olduğunu belirtti. Osmanlı dönemine ait gerçek menzil taşlarının mermerden yapıldığını vurgulayan Anık, ahşap bir malzemenin bu şekilde değerlendirilmesinin tartışmalı olduğunu ifade etti.

