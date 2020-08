Yabancı dizilere pek çok farklı platformdan ulaşmanız mümkün. Yabancı dizi yayınlayan platformlar genellikle üyelik ücreti alıyor. Ücret ödemeden dizi izlemek isteyenler ise bunun mümkün olup olmadığını merak ediyor. Pek çok kişi internette yabancı dizi izlemenin en kolay yolunu inceliyor. Yabancı dizilere hızlı erişim sağlayan sitelerin başında ise Dizibox geliyor. Dizibox ücretli mi? Dizibox üyelik ücreti ne kadar?

Dizibox nasıl üye olunur ücretli mi?

İnternet üzerinden popüler dizilerin yanı sıra eski dizilere ulaşmak Dizibox ile son derece kolay. Dizibox internet sitesinde yüzlerce yabancı dizi bulunuyor. Sitede bazı diziler ise telif hakları sebebiyle kaldırılmış durumda. Sitede yer alan dizileri izlemek için üye olmak gerekiyor. Bunun için “dizibox.pw” adresine giriş yapmanız gerekiyor. Siteye giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede “Kayıt Ol” linkine tıklayınız. Kayıt ol kısmında sizden istenilen bilgileri doldurduktan sonra siteye üye olabilirsiniz. Dizibox üzerinden yabancı dizileri ücretsiz seyredebilirsiniz.

Dizibox favoriler nasıl oluşturulur?

Dizibox üzerinden favori dizilerinizi belirleyebilirsiniz. Böylece izleyeceğiniz dizilerin bölümlerine daha hızlı erişim sağlamış olursunuz. Bunun için sitenin en üstünde yer alan arşiv kısmına tıklamanız ve listenize eklemek istediğiniz diziyi bulmanız gerekiyor. Diziyi bulduktan sonra sağ köşede bulunan "Favori Ekle" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Dizibox hangi diziler yok?

Dizibox onlarca yeni ve eski diziye kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Ancak bazı diziler önceden sitede bulunsa bile telif hakkı gibi bazı sebepler nedeniyle kaldırılabiliyor. Dizibox’tan kaldırılan diziler şöyle:

Suburgatory,

Gossip Girl,

Nip/Tuck,

Pretty Little Liars,

The Big Bang Theory,

The Player,

House of Cards,

Helix,

Outsiders,

Game of Thrones,

Homeland,

From Dusk Till Dawn: The Series,

Band of Brothers,

Sleepy Hollow,

Da Vinci’s Demons,

American Horror Story,

The Exorcist,

The Walking Dead,

Two and a Half Men,

Mars,

Family Guy,

Britannia,

Exorcist,

This Is Us,

9-1-1,

Project Blue Book,

Big little lies,

Warrior,

Watchmen