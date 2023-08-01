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Gündem Dizi yayından kaldırıldı! AK Parti'den tepki: Bu şebekelere boyun eğenler utansın
Gündem

Dizi yayından kaldırıldı! AK Parti'den tepki: Bu şebekelere boyun eğenler utansın

Yeniakit Publisher
2023-08-01 21:29:00 -
Dizi yayından kaldırıldı! AK Parti'den tepki: Bu şebekelere boyun eğenler utansın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Amerika merkezli bir dizi ve film platformunun 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına sert tepki gösterdi.

Amerika merkezli bir dizi/film platformu, 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyduğu 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

Ömer Çelik: Bu şebekelere boyun eğenler utansın

Dizinin yayından kaldırılmasını utanç verici olarak ifade eden Çelik, “Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın." ifadelerini kullandı.

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