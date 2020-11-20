Dizi çöplüğündeki yerini aldı... Star TV’nin skandal dizisinin bileti kesildi
FETÖ iddiaları ile gündeme gelen Star TV’nin Babil dizisi yolun sonuna geldi. Yayından kaldırılacağı iddia edilen ve reytinglerde çakılan dizinin final yapacağı kesinleşti.
Ekranları dizi çöplüğüne çeviren yapımlardan birisi olan Babil dizisinin fişinin çekildiği artık kesinlik kazandı.
FETÖ’cüler anlattığı iddiaları ile gündeme gelen skandal dizi halk tarafından ilgi görmeyince reytinglerde adeta dibe çakıldı.
Dizi mezarlığındaki yerini alacak
Gezi parkı kalkışmasına destek veren isimlerden olan Halit Ergenç’in rol aldığı skandal dizi adeta yıkıldı. Sosyal medyada ise oyuncular final çekimlerinin ardından veda pozları paylaşıyor.
Babil dizisi bu akşam final bölümü ile son kez ekranlara gelip dizi mezarlığındaki yerini alacak.