Diz sıvısı ve kıkırdağın yenilenmesi: En doğal çare, yöntem nasıl yapılır? Faydasına tıp dahi şaşkın! Bunu yapın

Diz sıvısı ve kıkırdağın yenilenmesi bu kadarda zor bir şey değildir. Vücudun kendi kendini temizleme ve tamir etme özelliği var. Diz ağrısı oldukça sıktır, yürümeyi ve günlük aktiviteleri etkileyebilir. Diz ağrısının pek çok nedeni vardır. Deri devamlı kendini yeniler kan hücreler vs. Diz kıkırdağı ve sıvıda. Vücudun sıvısını artıran, vücudu temizleme ve tamirde yardımcı gıdalar alınmalı. Özellikle dizin kendini yenileme ve tamir etmesi dıştan yapılması gerekenler vardır. Ayrıca düzenli ve sağlıklı beslenme de bir o kadar önemlidir. Diz kireçlenmesi, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur.

Diz Sıvısı Ve Kıkırdağın Dıştan Yapılması Gerekenler

Hacamat ve sülük yapın.

Sarı kantaron sürün.

Çörek otu yağı sürün.

Kuyruk yağı ve siyah çekirdekli üzümü robottan geçir bir gün sarın.

Bamyayı az haşlayın veya çip lapa halinde zeytinyağı sarın.

Limonla ilgili şok gerçek ortaya çıktı: Zeytinyağı ve limon sürün.

Lahana haşlayın ve dize sürün.

Elma sirkesi sürün.

Acı kavun suyu ve yağı sürün.

BESLENME

Magnezyum sülfat.

Zeytin yağı, limon ikilisi için.

1 ay çiğ bamya salatası yiyin.

Kuru dut yiyin.

Zerdeçal yiyin.

Isırgan tohumlu bal.

Kemik suyu: protein, B12 ve kemik oluşumunu ve büyümesini düzenler.

1 ay Hibiskus çayı için.

Kuşburnu çayı için.

Yumurta kabuğu ve zarı.

Sade maden suyu, meyveliler katkısız.

Diz sorunu, romatizma sıkıntısı olan glutenli beslenin ve buğdaydan yapılan her şey den uzak durun. Özellikle ne kadar iyi beslenirseniz beslenin gluten girerse bir faydası olmaz.

Ekmek olarak çavdar tüketin.

Hamurlu tatlılar, bulgur vs. tüketmeyin.

Gluteni, kimyasalı ve katkıyı kesin.

Özellikle çaylara 21 gün devam edin.

Magnezyum sülfat kireç eritir ve kanı temizler.

Ağır işlerden ve zorlu işlerden uzak durulmalıdır. Bu işler yapıldığı zaman dizlerde zorlama olur bu da ağrılara sebep olur.

Ayrıca çokça dinlenin.

Bamya tohumunu su ile birlikte yutun. Sabah aç karnına 6-7 tane bamya tohumunu 1 su bardağı ılık su ile yutun.

Kapari bitkisi; karaciğerin yağlanması, kalsiyum ve magnezyum deposu olan kapari kemik ve diş gelişimini sağlamakta olduğunu biliniyor.

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Diz Ve Eklem Ağrılarını Geçiren Eski Yunan Kürü

MALZEMELER

5 çorba kaşığı keten tohumu

2,5 çorba kaşığı toz susam

1 çorba kaşığı kabak çekirdeği

1 çorba kaşığı ay çekirdeği

yarım kilo çiçek balı

YAPIMI

Malzemeleri büyük bir kapta karıştırın. Karıştırdıktan sonra karışımı bir cam kavanoz içine dökün. 24 saat dolapta bekletin. Daha sonra kürünüz hazır. Özellikle kahvaltıdan önce ve öğle yemeğinden önce bir yemek kaşığı tüketin.

Ayrıca Hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın diz ağrılarından kurtulmak için kuyruk yağını dizlere sarmayı tavsiye ettiği biliniyor.

FAYDALARI

Kasları ve eklemleri güçlendirmenin yanı sıra, bu çareyi kullanarak metabolizmanızı da hızlandırır. Kemik erimesi ve kireçlenmeden korunsun. Aynı şekilde bağların ve tendonların esnekliği yenilenir ve güçlendirir. Keten tohumunun iltihap sökücü özelliği vardır. Doğal Omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Özellikle vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve eklemlerde meydana gelen her türlü enfeksiyonla savaşılmasına yardımcı olur. Kete tohumu tariftekilerle birleşince etkisi 10 kat daha artar.

NOT: Ayrıca dıştan etki etmek yeterli olmaz beslenmeye de dikkat edilmelidir. Özellikle bu ürünlerden birine alerjisi olanlar kullanmamalıdır. Sağlıklı beslenme ve düzenli tedavi yöntemlerini uygulamak önemlidir. Dizlerdeki sıvı hemen çoğalan bir şey değildir sabır gerektirir. Bir süre tedavi yöntemlerini uyguladıktan sonra sıvı artmaya başlar. Özellikle bu tarifi şeker hastalarına önerilmez.

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