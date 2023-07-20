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Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda: Bu besin ile daha güçlü! Görenler şifaya çok şaşıracak

2023-07-20 20:12:07
Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda: Bu besin ile daha güçlü! Görenler şifaya çok şaşıracak

Artık grip kadar sıradan bir hastalık haline gelen kansere derman olarak gıdalar da dayanağımıza koşuyor. Kanser hücrelerini öldürmede bereketli gıdaları söyleyen uzmanlar sıhhatli beslenmenin ehemmiyetini vurguluyorlar. Kansere dahi çare olduğu söylenen Orta ve Güney Amerika’ya has olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai çileği de sanki bir şifa kaynağı. İşte acai çileğinin bereketleri ve kanserli hücreleri yok eden başlıca besinler… Fayda sağlayacaktır.

#1
Foto - Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda: Bu besin ile daha güçlü! Görenler şifaya çok şaşıracak

Kanserli hücreleri öldürmede çok zaferli olduğu ispatlanan Orta ve Güney Amerika’ya has olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai meyvesi, kızılcık, frambuaz, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır. Araştırmalara göre, Acai 2009 senesinde gerçekten popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu sebeple onları Orta ve Güney Amerika dışında rastgele bir yerde bulmak zordur.

#2
Foto - Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda: Bu besin ile daha güçlü! Görenler şifaya çok şaşıracak

Bu surattan toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.

#3
Foto - Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda: Bu besin ile daha güçlü! Görenler şifaya çok şaşıracak

Bazı meyvelerin natürel şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri değişik meyvelere oranla daha düşük şeker oranına sahip.

#4
Foto - Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda: Bu besin ile daha güçlü! Görenler şifaya çok şaşıracak

100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE; Kalori: 70 Karbonhidrat: 16 Yağ: 50 Proteinden: 4 A vitamini: 750 IU Kalsiyum: 20mg Sodyum: 10 mg Lif: 2g Şeker: 2g bulunuyor.

#5
Foto - Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda: Bu besin ile daha güçlü! Görenler şifaya çok şaşıracak

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA VERİMLERİ! Acai çileği, tüm meyveler gibi bir hayli sıhhat faydalarına sahip. İşte en ehemmiyetli verimleri…

#6
Foto - Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda: Bu besin ile daha güçlü! Görenler şifaya çok şaşıracak

ACAİ KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR! Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir biçimde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86’sını zaferle öldürdü.

#7
Foto - Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda: Bu besin ile daha güçlü! Görenler şifaya çok şaşıracak

ACAİ İŞTAHI EKSİLTEREK KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR! Araştırmalara göre, Acai, çoğu insan için kilo vermesin de tesirli oldu.Acai, açlık şekerini ve glukozu dengelediği için ek gıda vazifeyi görür.

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