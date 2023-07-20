Kanser hücrelerini yok etmede en zaferli gıda: Bu besin ile daha güçlü! Görenler şifaya çok şaşıracak

Artık grip kadar sıradan bir hastalık haline gelen kansere derman olarak gıdalar da dayanağımıza koşuyor. Kanser hücrelerini öldürmede bereketli gıdaları söyleyen uzmanlar sıhhatli beslenmenin ehemmiyetini vurguluyorlar. Kansere dahi çare olduğu söylenen Orta ve Güney Amerika’ya has olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai çileği de sanki bir şifa kaynağı. İşte acai çileğinin bereketleri ve kanserli hücreleri yok eden başlıca besinler… Fayda sağlayacaktır.