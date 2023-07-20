Eğer saçlarınızın uzun ve kalın olmasını istiyorsanız: Saç dökülmesinden korkanlar resmen fışkırıyor

Bu nedenle, cildin ince olduğu kısımlarda kan damarları kılların köküne yeterli besin sağlayamaz ve saçlar dökülmeye başlar. Bu sorunun tek çözümü, harici bakım yapmaktır. Bugün size cildinizin derinliklerine nüfuz eden ve saçınızın uzun ve kalın hale gelmesini sağlayan içeriği oldukça zengin besleyici kremi anlatıyoruz.

Dökülen saçlar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Her evde bulunan üç malzeme dökülen saçlarınızın geri çıkmasını sağlayabilir. Saçlarınızı gürleştirmek ve yeni saçlar çıkartmak için maske tarifleri arıyorsanız bu kolay tarifi denemelisiniz.

İhtiyacınız olan malzemeler:

Muz

Hindistancevizi yağı

Bal

Yumurta

Çay Ağacı yağı (İsteğe bağlı)

Hazırlanışı

Muzun Kabuğunu soyun ve bir kasede muzu ezin. Daha sonra 1 çorba kaşığı bal ve 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı ilave edin. İyice karıştırdığınızdan emin olun. Daha sonra da yumurtayı kırın ve sarı kısmı ayırın, bu sarı kısmı karışıma ekleyin.

Kaşıntılı kafa deriniz varsa ve cilt pullarının çıkmış olduğunu görürseniz, karışıma 5 damla Çay ağacı yağı da ekleyebilirsiniz.

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Maskeniz hazır. Bu maskeyi saçınıza uygulayın. Saç derinize hafifçe masaj yapın ve her bir saç teline sürdüğünüzden emin olun. 1 saat saçınızda bekletin ve ardından saçınızı yıkayın.