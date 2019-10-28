Diz ağrısına bitkisel çözüm | Diz ağrısı nasıl geçer?
Dizlerde oluşan ağrılar oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Bu sorunla baş edebilmek ve ağrılardan kurtulabilmek aslında çok basit. Peki ama diz ağrısı nasıl geçer? Diz ağrısı için ne yapılmalı? Diz ağrısına bitkisel çözüm...
Dizlerde oluşan ağrılar oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Bu sorunla baş edebilmek ve ağrılardan kurtulabilmek aslında çok basit. Peki ama diz ağrısı nasıl geçer? Diz ağrısı için ne yapılmalı? Diz ağrısına bitkisel çözüm...
Diz kapağının aşırı yük altında sürekli kullanılması sonucu eklemde bulunan kıkırdak dokunun aşınması diz ağrılarına sebep olur. Bununla birlikte diz ağrısını tetikleyen birçok sorun vardır. Diz ağrılarını bitkisel olarak tedavi etmek mümkündür.
Diz ağrılarının geçmesi için ne uygulanabilir?
Diz ağrılarınızla başa çıkabilmek için oldukça kolay ve doğal bu tarifi aşağıdaki gibi uygulayabilirsiniz.
- 1 bardak su içerisine, derin yırtıklı kurutulmuş çınar yaprağını demleyerek bir ay boyunca kür olarak için.
Eğer şikayetiniz büyük ise 2 hafta bekleyip, tekrar bir aylık kür uygulayabilirsiniz. Çınar yaprağının demlenip lapa haline getirilmiş halini dizlerinize uygulayabilirsiniz.
- Dilerseniz daha kolay bir yöntem olan ardıç yağını dizlerinizin ağrısı için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.