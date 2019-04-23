Diyarbekirspor iki maça odaklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup’ta yer alan ve 43 puanla 9’ncu sıraya yükselen Diyarbekispor’u çok önemli 2 maç bekliyor. Yeşil kırmızılı ekibin, kalan 2 haftada alacağı sonuçlar küme düşecek takımları belirlemede önemli rol oynayacak.

Muğlaspor’u mağlup ederek, ligin kalan iki maçına çok daha rahat çıkacak olan yeşil kırmızılı ekip, sezonun son maçında Trabzon’da küme düşme hattında yer alan 1461 Trabzon ile karşılaşacak. Diyarbekirspor sezonun son haftasında ise ligde kalma hedefi olan bir başka takım olan Fatsa Belediyespor’la Diyarbakır’da karşılaşacak. Bu maçlarda Diyarbekirspor’un ortaya koyacağı performans ve elde edeceği sonuçlar, küme düşme potasında yer alan takımların kaderini belirleyecek.

Alt sıralarda tehlike çanları çalıyor

Bucaspor’un küme düştüğü kesinleşen grupta, ateş hattında matematiksel olarak 7 takım bulunuyor. Bu takımlardan eh avantajlı olan Muğlaspor, 39 puanla ligin 11’nci sırasında yer alıyor. Bu takımı 36 puanlı 4 takım takip ediyor. Fatsa Belediyespor’un averajla on ikinci sırada yer aldığı grupta, aynı puana sahip olan 1461 Trabzon 13’ncü, Cizrespor 14’ncü ve Gölcükspor 15’nci sırada yer alıyor. 35 puanlı iki takımdan Ankara Adliyespor 16’ncı ve Bağcılarspor kulübü 17’nci sırada bulunuyor. Küme düşecek iki takımın kaderi ise son iki haftada belli olacak.