0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Diyarbekirspor iki maça odaklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

23 Nisan 2019 Salı 15:23
Diyarbekirspor iki maça odaklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup’ta yer alan ve 43 puanla 9’ncu sıraya yükselen Diyarbekispor’u çok önemli 2 maç bekliyor. Yeşil kırmızılı ekibin, kalan 2 haftada alacağı sonuçlar küme düşecek takımları belirlemede önemli rol oynayacak.


Muğlaspor’u mağlup ederek, ligin kalan iki maçına çok daha rahat çıkacak olan yeşil kırmızılı ekip, sezonun son maçında Trabzon’da küme düşme hattında yer alan 1461 Trabzon ile karşılaşacak. Diyarbekirspor sezonun son haftasında ise ligde kalma hedefi olan bir başka takım olan Fatsa Belediyespor’la Diyarbakır’da karşılaşacak. Bu maçlarda Diyarbekirspor’un ortaya koyacağı performans ve elde edeceği sonuçlar, küme düşme potasında yer alan takımların kaderini belirleyecek.



Alt sıralarda tehlike çanları çalıyor


Bucaspor’un küme düştüğü kesinleşen grupta, ateş hattında matematiksel olarak 7 takım bulunuyor. Bu takımlardan eh avantajlı olan Muğlaspor, 39 puanla ligin 11’nci sırasında yer alıyor. Bu takımı 36 puanlı 4 takım takip ediyor. Fatsa Belediyespor’un averajla on ikinci sırada yer aldığı grupta, aynı puana sahip olan 1461 Trabzon 13’ncü, Cizrespor 14’ncü ve Gölcükspor 15’nci sırada yer alıyor. 35 puanlı iki takımdan Ankara Adliyespor 16’ncı ve Bağcılarspor kulübü 17’nci sırada bulunuyor. Küme düşecek iki takımın kaderi ise son iki haftada belli olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’ta 23 Nisan çoşkusu
    1. Zonguldak’ta 23 Nisan çoşkusu
    2. 3 ilçede de başkanlar koltuklarını..
    3. YSK’dan ‘sandık başkanlarını’..
    4. Edremit’te hastane için güç birliği
    5. Arap ülkelerinin Libya "bölünmüşlüğü"
    6. Çocuklarınızın yüzünü güldürecek..
    7. FETÖ firarisi yakalandı
    8. Aşkale’de 23 Nisan coşkusu
    9. Fikret Orman'ın görüştüğü dünya yıldızı!
    10. Dört katlı binanın çatı katında yıkan..
    11. Ücretsiz tıraşla toplanan kitaplar köy..
    12. Kadıköy’de 23 Nisan Çocuk Bayramı..
    13. Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları
    14. Diyarbekirspor iki maça odaklandı
    15. Çocuk başkandan “Mavi Balina” çağrısı
    16. İnönü’de Başkan Aydın isteklerini..
    17. ARTİAD Başkanı Kerim Filistin’de..
    18. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı..
    19. Konya’da 23 Nisan kutlamaları
    20. İstanbul seçimlerine yönelik..
    21. Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı
    22. Fikret Orman'ın Burak Yılmaz pişmanlığı
    23. YSK’dan son dakika İstanbul seçim kararı
    24. Minibüs bisiklete çarptı: 1 yaralı
    25. Meteorolojiden 3 il için kritik toz..
    26. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya..
    27. Motosikletin çarptığı yaya yaşamını..
    28. YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy..
    29. Belediye Başkanı Kuş ilçede..
    30. İstanbul seçimleriyle ilgili..
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi açıkladı
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi açıkladı
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı