Dikkat çeken lezzetler: Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin esnafına can suyu oldu

Memoş Tantuni işletmecisi Ender Yelkenaç, festivalin kent ekonomisine ve gastronomi turizmine katkısına dikkat çekerek, “Festival süresince şehir dışından gelen ziyaretçiler sayesinde işlerimizde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Adeta bir haftada bir aylık yoğunluk yaşadık; tantuni başta olmak üzere Mersin’in yerel lezzetleri yoğun ilgi görüyor” dedi. Yelkenaç, tantuninin yanı sıra kerebiç, kuşgözü lahmacun, sıkma ve peynirli kadayıf gibi yöresel ürünlerin de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, festivalin Mersin mutfağının tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Sherbetto Künefe yöneticisi Yasemin Leylak ise Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Mersin’in gastronomi potansiyelini görünür kılması açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, “Festival boyunca yoğun ilgi görüyoruz. Özellikle Lübnan usulü künefemiz başta olmak üzere tatlı çeşitlerimize gösterilen ilgi bizleri çok memnun ediyor” diye konuştu. Festivalin Mersin mutfağının tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Leylak, künefenin yanı sıra katmer ve baklava çeşitlerinin de yoğun talep gördüğünü söyledi. Sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan ziyaretçilerin özellikle Mersin’e özgü tatları deneyimlemek için işletmeye geldiğini belirten Leylak, festivalin kentin gastronomi markalarına önemli ölçüde görünürlük kazandırdığını ifade etti.