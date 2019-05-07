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Diyarbekirspor 10’ncu sırada tamamladı

TFF 3.

07 Mayıs 2019 Salı 13:00
Diyarbekirspor 10’ncu sırada tamamladı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sezonu 10’ncu sırada tamamladı.


Ligin son maçında Fatsa Belediyespor ile sahasında golsüz berabere kalan Diyarbekirspor, 2018-2019 futbol sezonuna puanla veda etti. Küme düşme tehlikesi yaşayan Fatsa Belediyespor ise sezonu 40 puanla 13’ncü sırada tamamladı. Bayburt İl Özel İdaerespor’un şampiyon olduğu ligde, play-offa kalan takımlar da belli oldu. Ligi ikinci sırada tamamlayan Karacabey Belediyespor, Kocaelispor, Yeni Çorumspor ve Serik Belediyespor ise play-off müsabakalarına katılma hakkını elde etti.


Kümede kalma savaşını kazanan takımlar ise Muğlaspor, Ankara Adliyespor, Fatsa Belediyespor, Cizrespor ve Gölcükspor oldu. Bu takımlar son haftalarda elde ettikleri sonuçlarla kümede kalmayı garantiledi. Profesyonel lige veda eden takımlar ise Bucaspor, Bağcılar Spor Kulübü ve 1461 Trabzonspor oldu. Bu üç takım, 3. Lig 3. Grup’ta küme düşen takımlar oldu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 13:00
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