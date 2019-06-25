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Diyarbakırlı Judoculardan 6 madalya ve 1 şampiyonluk

Diyarbakırlı judocular, UNİCEF, Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediye Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen minikler ve yıldızlar judo turnuvasında, 6 madalya ve takım şampiyonluğu elde etti.

25 Haziran 2019 Salı 13:07
Diyarbakırlı Judoculardan 6 madalya ve 1 şampiyonluk

Diyarbakırlı judocular, UNİCEF, Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediye Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen minikler ve yıldızlar judo turnuvasında, 6 madalya ve takım şampiyonluğu elde etti.


20 ilden 392 judocunun yer aldığı müsabakalarda büyük bir mücadele örneği sergileyen Diyarbakırlı judocular,önemli bir başarıya imza attı. Diyarbakır judo antrenörü Osman Gökcül, Kilis’te yapılan ve çok sayıda sporcunun yer aldığı müsabakalarda iyi mücadele ettiklerini söyledi. Gökcül, 20-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda, Diyarbakır olarak önemli başarılar kazandıklarını belirtti. Gökcük, federasyon ve çok önemli yetkililerin yer aldığı turnuvaya, Kilis, Adıyaman, Antalya, Bilecik, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kırıkkale, Karaman, Konya, Tekirdağ, Osmaniye, Rize, Şırnak, Tunceli ve Van’dan sporcuları yer aldığını kaydetti. Gökcül, şöyle dedi:


“20 ilden 149’u kız, 243’ü erkek judocunun yer aldığı turnuva bir hayli zorlu ve zevkli geçti. Müsabakalarda sporcular kıran kırana bir mücadele sergilediler. Özellikle Diyarbakırlı sporcularımızın performansı görülmeye değerdi. Minik erkek kategorisinde 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya alan judocularımız, takım halinde şampiyon oldular. Çok önemli ve anlamlı bir başarıyla Diyarbakır’a döndük. Alt yapımızın iyi olduğunu bir kez daha kanıtladık. Sporcularımı yürekten kutlarım. 20 İl arasında ve üst sikletlerimiz olmamasına rağmen takım halinde şampiyon olmak gurur vericidir. Desteklerinden dolayı Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’a ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’e teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:07
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