Diyarbakırlı gençler 2 ay boyunca tarihi mekanları temizleyecek
Diyarbakır’da Sur Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, çevre temizliğine dikkati çekmek için tarihi mekanları atıklardan temizliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet yürüten Sur Gençlik Merkezince hayata geçirilen “Gençlerimiz Tarihe Dokunuyor Projesi” kapsamında yürütülen temizlik çalışmasına katılan 20 genç, ellerindeki çöp poşetleriyle haftanın belirli günlerinde tarihi mekanları n yolunu tutuyor. Çevre temizliğine dikkati çekmek için yürütülen projede, gençler iki ay boyunca tarihi mekanlardaki atıkları toplayacak.