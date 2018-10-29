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Diyarbakır'ın kütüphane projesine uluslararası ödül

Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan Diyarbakır’ın mimarisine ve kent kimliğine uygun hazırlanan Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Kütüphanesi, Prof.Dr. Aziz Sancar Çocuk ve Oyuncak Çocuk Kütüphanesi Projesi, dünyanın en geniş kapsamlı mimari ödüllerinden birisi olan, 'World Architecture Festival Awards’ta kendi dalında 3'üncülük ödülü aldı. Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ozan Balcı, kütüphane projesinin Diyarbakır'ın şehir kimliği ve tarihi mimarisine uygun olması için tüm detayları üzerinde titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak, projenin uluslararası bir ödüle layık görülmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:02
Diyarbakır'ın kütüphane projesine uluslararası ödül

İspanya'nın Barselona kentinde yapılan ve dünyanın en geniş kapsamlı mimari ödüllerinden birisi olan, 'World Architecture Festival Awards'ta dereceye giren projeler açıklandı. Açıklamaya göre, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde belediye tarafından yapımı süren Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Kütüphanesi, Prof.Dr. Aziz Sancar Çocuk ve Oyuncak Çocuk Kütüphanesi Projesi kendi dalında 3'üncülük ödülü aldı. Diyarbakır'ın mimarisine ve kent kimliğine uygun hazırlanan proje, kent mimarisinin geleneksel referanslarından beslenerek tasarımdaki farkını ortaya koyduğu belirtildi.

Son Valiler kararnamesi ile Tokat'a vali olarak atanan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kütüphane projesinin Diyarbakır'ın şehir kimliği ve tarihi mimarisine uygun olması için tüm detayları üzerinde titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak, projenin uluslararası bir ödüle layık görülmesinden bu anlamda çok büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dünyanın en geniş kapsamlı mimari ödüllerinden birisi olan, 'World Architecture Festival Awards'ta, bu yıl geçmiş yıllara göre yoğun bir katılım olduğu, finale kalan 536 proje, 81 farklı ülkeden bininn üzerinde başvuru arasından seçilirken, ödüle en fazla başvurunun geldiği ülkeler arasında Türkiye'nin olduğu belirtildi.

Kütüphane tasarımında avlu etkisi

Belediyeden yapılan açıklamada, ödül alan proje ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Kütüphanesi projesinin tasarımında Sur içi bölgesinin sokak-avlu ilişkisi ve dam kullanımından türeyen kademeli yapısından esinlenildi. Tasarımdaki avlu, kütüphanelerin ortak bir etkinlik alanı olarak kullanıldığı gibi iki ana girişi birbirine bağlayan bir aks görevi de görüyor. Aynı zamanda bu avlu, kentin geleneksel referanslarından beslenerek çeşme ve ağaç merkezli bir orta bahçe şeklinde tasarlandı. Kütüphanesi tasarımının parsel sınırına çekilmesiyle, bahçe duvarı ve bina arasında boşluklar oluşmuş ve bu boşluklar kütüphanenin amacına uyarak çocuk oyun alanları olarak değerlendirilmiştir. Bu çekilme halk kütüphanesinde dış mekandaki ses ve gürültüyü izole eden sakin bahçelerle rekreasyon meydanına ve kütüphane için de çalışma alanına dönüştü. Sokak- avlu ilişkisi ve dam kullanımından türeyen kademeli yapının uygulandığı projede, zemin üstü katlarda kütlesel farklılaşmalar avlu ve bahçelerde gölgelik alanlar oluştururken, ikinci katta teras alanı olarak kullanıldı. Yapı kabuğunda kullanılan iki ana materyal kütlesel etkiyi vurguluyor; özellikle dış çeperde tercih edilen korten çelik malzeme, dokusu ve oluşturduğu hissiyat nedeniyle Sur içi bölgesine gönderme yaparken aynı zamanda yapıyı çepeçevre saran ve bazı yerlerde görsel ilişkiyi kesmemek için saydamlaşan akıllı bir zar olarak tasarlandı. Korten çelik malzeme, oluşturduğu gölgelik alanlar sayesinde yapıda konforlu açık mekânlara da imkân veriyor. Yapıda kullanılan bir diğer malzeme ise, Diyarbakır geleneksel mimarisinde sıklıkla kullanılan doğal taş; kullanımının yaygın olması ve kaynağa yakınlığı gibi nedenlerden dolayı tasarımın ana materyallerinden birisi olarak ele alınıyor. Buna bağlı olarak ana kütlelerde ağırlıklı olarak doğal taş tercih edilirken cepheyi saran kabukta korten malzeme tercih edilmiştir."

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:02
  1. Tokat
  2. Diyarbakır
  3. Diyarbakır Kütüphane Projesi
  4. Uluslararası ödül

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