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Aktüel Diyarbakır'dan acı haber: 1 şehit
Aktüel

Diyarbakır'dan acı haber: 1 şehit

Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 jandarma personeli kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 19:36:00 -
Diyarbakır'dan acı haber: 1 şehit

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır kırsalında PKK'lı hain teröristlerle çıkan çatışma sonrasında 1 jandarma personelinin şehit olduğu duyuruldu. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli de yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir." denildi.

 

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