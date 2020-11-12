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Aktüel Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Aktüel

Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Anne Aydan Arslan: - "Canımdan can götürdüler. Evlatlarımız gelene kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Doğru adresteyiz" - Anne Kübar Ötken: - "Çocukların hepsinin dönmesini istiyoruz. Artık yeter, bu acıya dayanamıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:46:44 -
Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 437'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi.

"Evlatlarımız gelene kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Doğru adresteyiz." diyen Arslan, evlat nöbeti tutan bazı annelerin, Şırnak'ta HDP il binası önünde eylem yapan ailelere destek olmak için gittiğini belirtti.

Arslan, 6 yıldır görmediği kızını çok özlediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Canımdan can götürdüler. Can parçamdı, ciğerimi söküp götürdüler. Evlatlarımızı kandırdılar, götürdüler. Hepsi gariban çocuklar. Hiçbiri kendi iradesiyle gitmemiş. 13, 14,15 yaşındaki çocuklar ne anlar o yollardan. Beyinlerini yıkayıp götürdüler."

Arslan, kızına seslenerek, "Eğer beni görüp, duyuyorsan, hepiniz kaçıp gelin. Artık bu özlem, bu evlat acısı yeter." diye konuştu.

Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Necmettin için gelerek eylem yapan anne Kübar Ötken ise oğlundan hiçbir haber alamadığını aktardı.

"HDP onları kandırdı, dağa götürdü. Çocukların hepsinin dönmesini istiyoruz. Artık yeter, bu acıya dayanamıyoruz. Çocuklar evlerine dönsün." ifadelerini kullanan Ötken, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.


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