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Aktüel Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı
Aktüel

Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:37:55 -
Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1495 personelin görev aldığı Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 100 operasyonel timdeki 1495 personelin görev aldığı kaydedildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5-6 operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 31 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 48 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğü ifade edildi.

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