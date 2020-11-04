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Aktüel Diyarbakır'da tarihi eserleri satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Aktüel

Diyarbakır'da tarihi eserleri satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:40:11 -
Diyarbakır'da tarihi eserleri satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Mardin'in Artuklu ilçesinde ikamet eden kişilerin ellerinde bulundurduğu çeşitli eski eserleri 750 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde etti.

Şüpheliler, Çınar-Bismil kara yolundaki Karagöz Camisi önünde, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada iki gümüş küpe, 10 altın küpe ve 135 gümüş sikke olmak üzere 147 tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

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