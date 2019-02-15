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Diyarbakır’da satranç müsabakaları devam ediyor

Okullararası spor müsabakaları Diyarbakır’da devam ediyor.

15 Şubat 2019 Cuma 14:00
Diyarbakır’da satranç müsabakaları devam ediyor

Okullararası spor müsabakaları Diyarbakır’da devam ediyor. Çeşitli branşlarda devam eden faaliyetlere, satrançta eklendi. 13 ilçeyi kapsayan müsabakalar, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerine göre yapılıyor.


Bismil, Çınar, Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan’da eş zamanlı yapılan müsabakalara, uzak köylerde yaşayan öğrenciler de katılıyor. 25 Şubat’ta sona erecek müsabakaların ilk etabı tamamlandı. İlçelerden 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakaların ardından 120 öğrenci Diyarbakır’daki finallere katılma hakkını elde etti. İlçelerdeki müsabakaların son gününü Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Akın Erim ile Hazro İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Doğaner yerinden takip ederek,sporcuların heyecanına ortak oldu. Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, organizasyonda emeği geçen bütün personellere ve görevli hakemlere teşekkür etti. İlçede sportif faaliyetlerin sürmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Diktaş, yapımı devam eden sentetik futbol sahasının tamamlanmasını heyecanla beklediklerini söyledi.


Müsabakalara katılım sağlayan sporculara ve velilerine yönelik bir konuşma yapan Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, “Çocuklarımızın bilişsel zeka ve analitik düşünme becerisinin gelişiminde büyük etkileri bulunan satrancın, öğrenimi, oynanması ve yaygınlaştırılması artık bir devlet politikası hale dönüştü. Bu duruma özel sektöründe kayıtsız kalmayarak satranç temalı bir çok sosyal sorumluluk projesi halen faal olarak yürütülüyor. Ailelerin çocuklarının satranç eğitimine karşı daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz’’ dedi.


Gençlik ve Spor Şube Müdürü Akın Erim ise satranç oynayan öğrencilere, şöyle seslendi:


”Satranç hayat gibidir. Her parçanın kendi işlevi vardır. Bazıları zayıftır, bazıları ise güçlü. Bazıları oyunun başında işine yarar, bazılarıysa sonunda. Ama kazanmak için hepsini kullanmak zorundasınız. Aynen hayatta olduğu gibi, satrançta da skor tutulmaz. On parçanı kaybedip yine de kazanabilirsin oyunu”.


Turnuvanın ardından Hazro Kaymakamı Yusuf Osman Diktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, İlçe Jandarma komutanı Timur Deniz, Milli Eğitim İlçe Müdürü Uğur Doğaner, Spor Şube Müdürü Akın Erim, Tesisler Şube Müdürü Hüseyin Dayan ve mühendisler ile birlikte Hazro’da yapılacak olan sentetik sahada incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:00
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