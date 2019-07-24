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Diyarbakır'da polise saldırı! Ölen ya da yaralanan olmadı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK üyelerince zırhlı polis aracına el bombası atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:40
Diyarbakır'da polise saldırı! Ölen ya da yaralanan olmadı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 106. Sokak'ta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araca teröristlerce el bombası atıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:40
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