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Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:20
Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 106. Sokak'ta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araca teröristlerce el bombası atıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:20
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