Diyarbakır'da kuş cenneti cehenneme döndü! Servet değerindeki güvercinler feci şekilde can verdi!
Yerel

Diyarbakır'da kuş cenneti cehenneme döndü! Servet değerindeki güvercinler feci şekilde can verdi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Diyarbakır'da kuş cenneti cehenneme döndü! Servet değerindeki güvercinler feci şekilde can verdi!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan ve "Güvercin Oteli" olarak bilinen tesiste gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Kısa sürede büyüyerek etrafı saran alevler, otel bünyesindeki 4 kümesi tamamen küle çevirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde bulunan3 katlı binanın çatı katında, 'Güvercin Oteli' olarak da adlandırılan kuşların bakıldığı bölümde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında, içeride bulunan yaklaşık 150 güvercin öldü. Katta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangını fark edip itfaiyeye haber veren Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, "Mahallemde bulunan kuş otelinde yangın çıktı. 150'ye yakın kuş öldü" ifadelerini kullandı. Telef olan kuşların değerinin yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

 

