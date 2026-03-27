Diyarbakır'da korkutan patlama: Motosikletli şüpheli her yerde aranıyor
Diyarbakır'da korkutan patlama: Motosikletli şüpheli her yerde aranıyor

Diyarbakır'da korkutan patlama: Motosikletli şüpheli her yerde aranıyor

Bağlar ilçesinde yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı, sivil polis aracının geçişi sırasında infilak etti. Can kaybı veya hasarın yaşanmadığı olayla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saat 18.34 sıralarında Bağlar ilçesi Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağının kesişim noktasında bir patlama meydana geldiği belirtildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, bölgeden geçmekte olan sivil bir polis aracının yol kenarına bırakılan poşetin üzerinden geçtiği sırada patlamanın gerçekleştiği anlaşıldı.

HERHANGİ BİR HASAR OLUŞMADI

Meydana gelen patlamada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, sivil polis aracında da herhangi bir hasar oluşmadığı kaydedildi. Valilik, patlayıcının el yapımı (EYP) olduğunu değerlendirirken, olay yerindeki incelemelerin ardından teknik takibe başlandığını duyurdu.

GÜVENLİK KAMERALARI ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ

Yapılan teknik ve kamera incelemeleri sonucunda, patlayıcı dolu poşetin saat 18.21 sıralarında motosikletli bir kişi tarafından yol kenarına bırakıldığı tespit edildi. Görüntülerde, aradan geçen 12 dakika boyunca farklı araçların da aynı güzergahı kullandığı, patlamanın ise tam bu sürenin sonunda gerçekleştiği görüldü.

DOĞRUDAN HEDEF ALINDIĞINA DAİR BULGU YOK

Elde edilen ilk bulgular ışığında, söz konusu patlayıcının uzaktan kumanda mekanizmasının bulunmadığı saptandı. Bu çerçevede, saldırının doğrudan polis aracını hedef aldığına dair somut bir kanıta rastlanmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikat kapsamında, kaçan motosikletli şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

