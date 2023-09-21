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Yerel Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yerel

Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 10:51:00 -
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa Bulvarı Tesisler Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. 33 AS 971 ve 07 MPN 41 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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