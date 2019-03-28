Diyarbakır'da HDP'lilere soğuk duş! HDP broşürünü yere atıp kovdu.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde seçim çalışması yapan HDP’lilere 70 yaşlarında bir vatandaş tepki gösterdi.

Aralarında bir polisi de ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Yenişehir Belediyesi Eş Başkan adayları İbrahim Çiçek ve Belgin Diken’nin de bulunduğu HDP’li grup, seçim çalışması ve HDP’nin yarın düzenleyeceği miting için Diyarbakır’ın Sur ilçesinde el broşürü dağıttı.

Tarihi Ulu Cami önünde HDP’li grup 70 yaşlarında bir vatandaşa da afişlerini uzattı.

Kürtçe "yanımdan uzaklaşın" dedi

Hangi parti olduğunu soran vatandaş, “HDP” karşılığını alınca, tepki göstererek afişlerini yere atarak, Kürtçe “yanımdan uzaklaşın” dedi.

Bir HDP’li bunun üzerine yaşlı vatandaşın elini öpmek istedi, fakat yaşlı vatandaş buna da müsade etmeyerek, HDP’lilerin yanından gitmesini istedi.

El işaretiyle yaşlı vatandaşa sus işareti yapan bir HDP’liye de tepki göstermeye devam eden yaşlı vatandaş, ona da Kürtçe yanından gitmelerini istedi.

HDP’li grup, yere atılan afişlerini alarak yaşlı vatandaşın yanından ayrıldı.