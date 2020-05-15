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Diyarbakır’da hayvan otlatılması kavgası: 1 ölü

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, hayvanların tarlada otlatılması nedeni ile çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:04:49 -
Diyarbakır’da hayvan otlatılması kavgası: 1 ölü

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, hayvanların tarlada otlatılması nedeni ile çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Çermik ilçesine bağlı Petekkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Karataş’ın hayvanları İ.O.’nun tarlasına girip ekinlere zarar verdi. Mehmet Karataş ile İ.O. arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda İ.O., tabancayla Karataş’ın başına ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karataş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı İ.O.’nun yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.

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