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Gündem Diyarbakır'da feci kaza: 5 yaralı
Gündem

Diyarbakır'da feci kaza: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 03:44:00 -
Diyarbakır'da feci kaza: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 44 EC 849 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Biri ağır 5 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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