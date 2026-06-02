Diyarbakır'da esrar ve met operasyonu
Diyarbakır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 21 kilogram esrar ile 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 17 olay meydana gelirken 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 21 kilo esrar maddesi, 20 gram metamfetamin ele geçirildi.