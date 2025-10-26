  • İSTANBUL
Gündem Diyarbakır’da deprem sonrası uzmanlardan uyarı
Gündem

Diyarbakır’da deprem sonrası uzmanlardan uyarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diyarbakır’da deprem sonrası uzmanlardan uyarı

Diyarbakır'da yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.49’da merkez üssü Diyarbakır’ın Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.15 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır ve ilçelerinde hafif hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu fay zonunun 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında stres biriktirdiğini belirterek, "Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

