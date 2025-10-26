Diyarbakır’da deprem sonrası uzmanlardan uyarı

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.49’da merkez üssü Diyarbakır’ın Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.15 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır ve ilçelerinde hafif hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu fay zonunun 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında stres biriktirdiğini belirterek, "Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.