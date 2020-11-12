Diyarbakır'da bir ayda 641 kilogram esrar ele geçirildi, 87 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 641 kilogram esrar, 8 silah ele geçirildi, yakalanan 87 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi, terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamasının engellenmesi için 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda dondurulmuş gıda vakum poşetlerinde 75 kilogram kubar esrar, 2,5 kilogram toz esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira para ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Böylece son bir ayda Bağlar ilçesi başta olmak üzere merkez ve bazı diğer ilçelerde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 192 operasyonda 641 kilogram esrar, 8 kilo 661 gram metamfetamin, değişik çap ve ebatta 8 silah, bu silahlara ait 56 mermi, 9 bin 740 lira para, 50 dolar ve 450 avro ele geçirildi. Gözaltına alınan 87 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.