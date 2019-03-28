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Diyarbakır'da aranan PKK şüphelisi, Çağlayancerit'te yakalandı

Terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle Diyarbakır'da aranan şahıs, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

28 Mart 2019 Perşembe 19:19
Diyarbakır'da aranan PKK şüphelisi, Çağlayancerit'te yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle aranan M.S.E., Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği öne sürülen M.S.A.'nın ilçede bulunduğunu belirledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen jandarma, M.S.A.'yı, gizlendiği Düzbağ Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan M.S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:19
  1. Kahramanmaraş
  2. Diyarbakır
  3. PKK şüphelisi
  4. gözaltı
  5. Terörle Mücadele

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