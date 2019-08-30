Diyarbakır’da anız yangını Diyarbakır’da tarlala çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır’da tarlala çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ateşe verilen tarlada büyük baş hayvanlarını otlatan bir çoban ise duruma tepki gösterdi.

Yangın, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi TOKİ konutları karşısında bulunan boş tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceden buğday hasadı yapılan tarla kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi. Yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 110 itfaiye ekipleri alevlere önce suyla daha sonrada küreklerle müdahalede bulunarak söndürdü. Tarlada hayvanlarını otlatan bir çoban ise yangını çıkaranlara tepki gösterdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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