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Aktüel Diyarbakır'da 648 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Diyarbakır'da 648 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:36:31 -
Diyarbakır'da 648 kilogram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 648 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla süren Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında, Lice ilçesine bağlı Hedik Mahallesi kırsalında düzenlenen narko terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, giriş kısmı çalılarla gizlenmiş menfez içerisinde 648 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

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