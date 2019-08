Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı programı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle şehit aileleri ve gazilere yönelik "Zafer Yemeği" programı düzenlendi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile eşi Ayşe Güzeloğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen programa 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam ederken, programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu,tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Bizlere bırakılan bu büyük emaneti ve değeri ilelebet payidar kılmak ve sonsuza kadar yaşatmak için tüm varlığımızla, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktayız" dedi.

"Diyarbakır kardeşliği temin eden bir şehirdir"

Diyarbakır’ın Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin de taşıyıcısı, zenginleştirici bir büyük şehir olduğunun altını çizen Güzeloğlu, “97 yıl önce Cumhuriyete giden bu muhteşem zaferi varlıklarıyla canlıları ile kanları ile kazanan ve en değerli emanetleri olarak bizlere bırakan başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bizlere bırakılan bu büyük emaneti ve değeri ilelebet payidar kalacak ve sonsuza kadar yaşatmak için tüm varlığımızda birlik ve beraberliğimizle sahip çıkmaktayız. Bugün tüm yurtta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu coşku ile ayakta tüm vatan evlatları sokakta dimdik bu şuurla hepimizin burada olduğu gibi bir aradalar. Rabbim bu duruşumuzu bozmasın. Birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılsın. Diyarbakır bir büyük medeniyet, bir kültür, ilim, irfan kenti.Diyarbakır 10 bin yıllık bir tarihi ve kültürel geçmişi ile 639’dan bu yana bir İslam, bir ezan, bir Kur’an kentidir. DiyarbakırsaygıdeğerCumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ifadesi ile Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin mührü bir kentidir. Bizler Diyarbakır’da yaşayan, çalışan ve Diyarbakır’da buluşan bir büyük aile olarak diyoruz ki, Diyarbakır Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin taşıyıcısı, zenginleştiricisi bir şehirdir. Her köşesinde bu duruşuyla ve İnşallah tavrıyla geleceğe doğru akan bu büyük devletin yolculuğunda Diyarbakır kalkınan, gelişen ve birlik veberaberlik içerisinde kardeşliği temin eden bir şehirdir. Bu özündeki cevheri çıkartmak Diyarbakır’ın özünde, hakkıyla tanımak ve tanıtmak bizlerin vazifesidir” dedi.

“Diyarbakır’ı hak eden ve kalkınan bir büyükşehir kent kimliğine en kısa şekilde ulaştıracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlendiğini belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu:

“Rabbim bu yolda ve bu hizmetler de bizi mahcup etmesin. Diyarbakır’a hizmet etmek, bu şerefe onuruyla sizleri başta dua, destek ve katkılarıyla Diyarbakır’a hizmet etmeyi nasip eylesin. Bu görevlendirme de doğrudan millete hizmet etmek için de milletin hizmetlerini karşılamak, kör bir kuruşunu bile, her bir kaynağını millete kullanmak noktasındayız. İhanet odaklarının ve uzantılarının ortaya koyduğu sonucu gelişmiştir. Kaynakları millete değil ihanete ve Kandili aktaran, Diyarbakır’ın gelişmesine ve kalkınmasına değil, Diyarbakır insanınıniş ve aş bulmasına değil, ihanet odaklarının güçlenmesine ve hain temellerinin gerçekleştirilmesine aktaran bir irade karşısında devletin ve milletin bir ortak iradesi ile bu karar gerçekleşmiştir. Diyarbakır’ın gelişmesine ve kalkınmasında insanlığın iş ve aş bulmasında Diyarbakırsokaklarında huzurun hakim olmasına aynı kararlılıkla devam edeceklerini belirten Sayın Güzeloğlu, “Diyarbakır’ın hak eden ve kalkınan bir büyükşehir kent kimliğine en kısa şekilde ulaştıracağız ve geliştireceğiz. En büyük desteğimiz güvencemiz sizlerin duası ve bize olan güveninizdir. Rabbim mahcup etmesin.”

Şehit aileleri ve gaziler ile ailelerinin emrinde olduklarını belirten Güzeloğlu, “Bu Büyük Milletin Zafer Bayramı’nın 97 yıl dönümünde birlikte olmaktan ve aynı ortamı paylaşmaktan büyük bir onur ve şeref duydum. Şehit ailelerimiz ve gazi ailelerimiz, şahsım ve milletimiz kurumları sizlerin emrindeyiz. Her an ve her zaman yanınızdayız, her sıkıntınız olduğunda bizler sizlere hizmet etmekten onur duymaktayız. Gerek merkezi hükümet ve kurumlarımız,gerek Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımız bu sorumlulukla bütün arkadaşlarımız en büyük emanetimiz olan size hizmet etmeyi en büyük şeref olarak görmekteyiz ve böyle devam edecek. Rabbim böylesi Kahraman şehitlerimiz yetiştiren sizlerden şehit anne ve babalarından razı olsun, onların değerli eşlerinden razı olsun, onların değerli evlatları kahraman çocuklarımızdan razı olsun. İnanıyorum ki bu millet ihanetin karşısında dimdik duran her dem ve her dönem bu duruşu sergileyen ve aşılmaz sıradağlar gibi imanı ile bütün ihanet planlarını sekteye uğratan bu milletin kahraman evlatları bu ülkeyi geleceğe taşıyan ve hedeflerine ulaştıran ülkemiz olacaktır. Tıpkı sizlerden aldığımız güçler gibi. Ben 97 yıl dönümünde, Zafer yemeğinde teşrifleriniz için burada olan olmayanlara şükranlarımı sunuyorum. Bu büyük zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne hayatını feda eden bütün aziz şehitlerimizin ruhlarını rahmet saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun” diye konuştu.