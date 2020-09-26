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Aktüel Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi
Aktüel

Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin Yıldırım-7 operasyonu kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 587 bin 704 kök kenevir ile muhtelif yaşam malzemeleri de bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:23:42 -
Diyarbakır'da 1,7 ton esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1 ton 724 kilogram esrar ve 587 bin 704 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bulmak amacıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Birlik köyü, Şakan mezrası, Miaran ve Kılaraş kırsalında icrasına başlanan narko terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, 1 ton 184 kilogramı toz, 540 kilogramı kubar olmak üzere toplam 1 ton 724 kilogram esrar, 587 bin 704 kök kenevir bitkisi ile muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığı, kenevir bitkilerinin numune alınmasının ardından imha edildiği, ele geçirilen esrarın muhafaza altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

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