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Yerel Diyarbakır’da 1,3 ton esrar ele geçirildi
Yerel

Diyarbakır’da 1,3 ton esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 11:58:00 -
Diyarbakır’da 1,3 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir ton 319 kilogram esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir ton 319 kilogram esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinin Ziyaret ve Bağlan mahallesi kırsalında uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, bir ton 175 kilogram toz, 144 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam bir ton 319 kilogram esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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